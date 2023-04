"Ti auguro il sorriso": torna al parco di via Dragoni la Festa intergenerazionale

Prezzo non disponibile

Rete Amica, la rete delle realtà del terzo settore che si occupano del benessere delle persone anziane, organizza per venerdì 28 aprile, dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nell’Area Verde di Via Dragoni, la tradizionale festa intergenerazionale che quest'anno avrà come titolo "Ti auguro il sorriso".

Sono in programma giochi di una volta, animazione con artisti di strada, storie, letture e racconti, sport e movimento all’aperto, arte, laboratori e manualità.

L'ingresso è libero e gratuito.