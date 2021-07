Tito e asado argentino al fresco del Chiosco della Rovere.

Giovedì 29 luglio 2021, continuano le serate al Fresco del Chiosco della Rovere. Questo giovedì Cabernet Sauvignon 'Tito', in abbinamento alle carni de La Güeya



Il Chiosco della Rovere, in via delle Vigne 19a, a Rovere di Forlì, nasce nell'ambito del progetto enologico di Tenuta Villa Rovere, con l’idea di valorizzare e riscoprire luoghi della storia locale. Questo suggestivo punto d’incontro e ristoro è raggiungibile a piedi o in bicicletta con una passeggiata al fresco tra i filari. Un clos naturale racchiuso tra il fiume Montone e il Canale dei Mulini, in un paesaggio bucolico, attraverso il quale è possibile arrivare fino a Terra del Sole, incantevole cittadella fortificata di epoca rinascimentale.



Prenotazione consigliata via whatsapp al 3272907869

