Tiziano Scarpa, Alessandro Fariselli e Stefano Nanni inaugurano "I pomeriggi del Bicchiere"

Al via domenica 15 gennaio con ingresso libero ‘I pomeriggi del Bicchiere, la tradizionale rassegna invernale, promossa dal Comune di Bertinoro insieme alla locale Scuola Musicale Dante Alighieri. Appuntamento a partire dalle 15,30 al Grand Hotel Terme della Fratta con “Profittevoli esempi di vizio e di virtù”, spettacolo di poesia di e con il veneziano Tiziano Scarpa a cui seguirà il momento musicale con due artisti di esperienza internazionale: Alessandro Fariselli al sax tenore e Stefano Nanni al pianoforte che fra pathos e ironia, propongono un repertorio che spazia dagli standard della grande tradizione jazz americana fino alla canzone italiana. E a conclusione, facendo risaltare al meglio l'elemento ‘territorio’, il momento dell'assaggio propone in degustazione alcuni prodotti di tre rappresentative aziende biologiche di Bertinoro: l'olio pluripremiato di Nardini Loretta, i gustosi salumi di Bertozzi e i vini della cantina Celli, punto di riferimento per l’enologia dell’intera Romagna.

Provocatorio il messaggio dello spettacolo: partendo dal presupposto che ‘la nostra specie non merita di sopravvivere, allora bisogna rivolgersi altrove, al regno animale e vegetale, e perfino agli oggetti. O a quei pochi esseri umani che esprimono ancora qualcosa di buono’. Tiziano Scarpa fa proprio questo: si guarda intorno e chiede aiuto alle piantine di arachidi, al pesce nasello, alla caffettiera, al bruco, ne indaga le caratteristiche per ricavare da loro uno sprone, un’iniezione di energia morale; ma lo fa anche con gli eroi civili del nostro tempo, come Marco Cappato, e con i campioni sportivi in declino che non mollano neanche di fronte all’inevitabile. Il suo è uno spettacolo di poesia in piedi; o, come dicono gli anglosassoni, stand up poetry: non solo perché si recita sul palco, ma perché è fatta di parole che cercano di non accasciarsi. Prossimo appuntamento, domenica 22 gennaio, ore 15,30 – sempre al Grand Hotel Terme della Fratta con Gianluca Morozzi che presenta “Il libraio innamorato” (Fernandel, 2022).