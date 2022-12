Tombola e letture: eventi per i più piccoli a Santa Sofia

Doppio appuntamento per i più piccoli a Santa Sofia. Giovedì 29 dicembre, alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale "Foglietta", Sophia in Libris e CIF Santa Sofia organizzano una lettura animata per bambini con le lettrici Nati per leggere. Al termine merenda per tutti. Ingresso libero. Lunedì 2 gennaio, alle ore 15.00 presso il refettorio dell'Ostello, CIF Santa Sofia organizza una tombola per bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 348 5194348.