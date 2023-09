Tombola solidale al Circolo Arci Cava-Villanova per l’Associazione Delfino, colpita dall’alluvione

Dopo la somma di 500 euro devoluta all’ Associazione Genitori della Scuola Media G. Mercuriale dei Romiti per il contributo alle famiglie alluvionate sull’acquisto di libri per gli studenti che hanno iniziato a frequentare le scuole superiori, il Circolo Arci Cava-Villanova e la Coop. Rivalta, tornano venerdì 29 a sostenere le realtà locali duramente colpite dall’alluvione del 16 maggio scorso.

Si svolgerà infatti venerdì 29 settembre alle ore 20,30, presso la sede del circolo in Viale Bologna, una Tombola solidale, il cui ricavato, raddoppiato dal Circolo stesso, sarà devoluto per intero all’ Associazione Anziani il Delfino, con sede in via sillaro, 42 nel quartiere Cava. La sede dell’associazione per beffarda sorte è stata, dapprima alluvionata e poi a seguito di un corto circuito elettrico dovuto all’allagamento, si è sviluppato un incendio che ha reso completamente inagibili i locali della sede nel seminterrato. Ora gli anziani della zona svolgono le loro attività ricreative e sociali al piano superiore, con non pochi disagi e preoccupazione per i lavori di ripristino che avverranno e che saranno seguiti da ACER, ma in tempi non brevi. Nel corso della serata, oltre al divertimento si contribuirà a sostenere quindi l’Ass. Il Delfino, presidio sul territorio di attività, quali ad esempio, la ginnastica posturale, gli orti per anziani di Via Tavollo, incontri con psicologi e corsi di arte e cultura e molto altro. A tutti i partecipanti verrà offerto una gustosa piadina fritta preparata dai volontari del Circolo Arci.