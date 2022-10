Torna “A cena con l’Anpi": il ricavato va al progetto “Promemoria Auschwitz”

Torna l’ormai tradizionale appuntamento di “A cena con l’Anpi”. Il momento conviviale è fissato per venerdì 21 ottobre, a partire dalle ore 20,30, all’ex circolo “Golfarelli”, presso la Torre dell’Orologio in piazza Garibaldi. E come negli anni passati, il ricavato della serata servirà per coprire la quota di partecipazione di un ragazzo o di una ragazza di Forlimpopoli ai laboratori e al viaggio finale del progetto “Promemoria Auschwitz” dell’associazione DEINA, e a sostenere ulteriori progetti di educazione civica e percorsi di memoria.

Il costo della cena è di 20 euro. Per partecipare occorre prenotare entro il 19 ottobre telefonando al numero 347 4486988.

L’iniziativa, a cura della sezione di Forlimpopoli di Anpi insieme all’associazione Barcobaleno e al coordinamento provinciale di “Libera” - presidio “Giuseppe Letizia” di Forlimpopoli, ha il patrocinio del Comune di Forlimpopoli e il sostegno dell’associazione delle Mariette.