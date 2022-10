Torna a Forlì il 900fest, quest’anno dedicato ai fascismi e all'internazionalismo democratico

È in programma a Forlì dal 26 al 29 ottobre (con un’anteprima il 21 ottobre) la nona edizione del 900fest - Festival di Storia del Novecento a cura della Fondazione Alfred Lewin in collaborazione con A.M.I. “G. Bruno” di Forlì, Anpi Forlì-Cesena, Arci Forlì, Ass. Olof Palme, Ass. Tonino e Arturo Spazzoli, Cgil Forlì, Circolo Acli L. Valli, Cisl Romagna, Coop. A. Balducci – Forlì, Endas Forlì, Ass. L. Lama, Fondazione R. Ruffilli, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea FC, rivista Una Città, U.d.u. Forlì, Uil Forlì.

"Nella prossima edizione, dal titolo-tema Fascismi e internazionalismo democratico, manterremo l'alternanza tra la rivisitazione e l’approfondimento storico di eventi cruciali del passato e dibattiti su temi di attualita? - spiega la coordinatrice Barbara Bertoncin -.Prendendo spunto dall'anniversario della Marcia su Roma, incentreremo i dibattiti attorno al fascismo come vicenda storica, nelle sue articolazioni locali, nazionali e internazionali, ma anche come modello di riferimento per indagare le tendenze contemporanee. La giornata conclusiva sara? invece dedicata al “mondo dopo l'Ucraina”".

Gli ospiti dell’edizione 2022: Michele Battini, Jean-Philippe Beja, Ruth Ben Ghiat, Alfonso Berardinelli, Taras Bilous, Marco Bresciani, Paolo Calzini, Alessandro Cavalli, Brunella Dalla Casa, Mario Del Pero, Michele Finelli, Wlodek Goldkorn, Giovanni Gozzini, Domenico Guzzo, Matteo Lo Presti, Sonia Lucarelli, Guido Melis, Dino Mengozzi, Guido Montani, David Ost, Vittorio Emanuele Parsi, Marta Petrusewicz, Antonella Salomoni, Paola S. Salvatori, Giovanni Scirocco, Giovanni Tassani, Nadia Urbinati, Michael Walzer e Nicolas Werth.

Info: info@alfredlewin.org, 0543.36698, https://900fest.com/.

Programma completo: https://900fest.com/programma-di-900fest-2022/.