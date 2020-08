Torna a Polenta il tradizionale raduno Carducciano

Riprendono finalmente dopo la pausa forzata dovuta all'emergenza sanitaria le iniziative culturali dell'Accademia dei Benigni: sabato 12 settembre 2020 alle 16:30 appuntamento da non perdere a Polenta, sul sagrato della millenaria pieve di San Donato, per ricordare il poeta Giosue Carducci, a cui è dovuta in larga misura la sopravvivenza della stessa pieve, tornata al suo antico splendore dopo il recente restauro. Il relatore di questa CV edizione sarà Federico Casari, autorevole studioso del poeta, che terrà un'orazione dal titolo "Carducci e le Odi barbare: miti per la modernità"; a seguire l'attrice forlivese Paola Contini, forte della sua lunga esperienza teatrale e cinematografica (ha lavorato ripetutamente con Pupi Avati), leggerà l'ode "La chiesa di Polenta" al suono del campanile risorto. Al termine ci sarà la consueta merenda agreste offerta generosamente dal Comune di Bertinoro. In caso di maltempo la manifestazione si terrà all'interno della pieve, dove è obbligatorio l'uso della mascherina; all'esterno invece non è obbligatorio tenere la mascherina, una volta raggiunto il proprio posto, rigorosamente distanziato. Ingresso libero.



Federico Casari è originario della provincia di Ferrara. Ha studiato a Bologna, si è addottorato all’Università di Durham in Inghilterra e ha trascorso periodi di ricerca come post-dottorando nella sede romana della British Academy e all’Università di Tubinga in Germania. Ha insegnato lingua e letteratura italiana nelle università di Durham, Newcastle e Tubinga. Si occupa di Carducci: nel corso degli anni ha approfondito gli studi di Carducci sul Rinascimento, il giornalismo carducciano, e infine la poesia carducciana. Ha appena pubblicato, per Carocci, il volume “Come lavorava Carducci”, e sta completando un commento alla prima edizione delle Odi barbare (1877). Due sono gli altri suoi settori d’indagine. Il primo è la cultura del giornalismo letterario tra Ottocento e Novecento (Ferdinando Martini, Enrico Nencioni, Gabriele d’Annunzio, Renato Serra, Emilio Cecchi), su cui ha già scritto diversi saggi; al momento è in corso di stampa una sua monografia sulla nascita dell’elzeviro nella stampa italiana del primo Novecento. Il secondo è il Rinascimento laurenziano e, in particolare, le rivalità culturali e politiche in casa Medici nel corso del secondo Quattrocento e la figura di Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici.