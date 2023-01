Torna al Naima club la comicità del "Cialtronight"

Dopo la sosta per le festività natalizie, torna l'appuntamento con il Cialtronight, lo spettacolo ideato dal comico forlivese Andrea Vasumi in collaborazione con il Teatro delle Forchette. Lo spettacolo si terrà giovedì 19 gennaio, sempre a partire dalle 21.15 circa al Naima Club, in via Somalia a Forlì.

"Secondo uno studio, ridere aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo, aiuta la circolazione sanguigna e brucia calorie come una corsa leggera - scherza Andrea Vasumi -.Quindi che cosa c'è di meglio, se non il Cialtronight, per rimettersi in forma dopo le abbuffate natalizie? Lo scorso anno, l'appuntamento di dicembre fu una sorta di 'ultima spiaggia', in quanto la pandemia di Covid sembrava rialzare la testa e facemmo spettacolo con poca gente in sala. Quest'anno, fortunatamente e facendo tutti i riti scaramantici del caso, ci avviamo ad avere l'ennesimo sold out della stagione".

Come nelle scorse edizioni, oltre alla presenza di comici affermati, che verranno a provare i pezzi in anteprima per i loro spettacoli, ci saranno momenti di musica, ballo ed interviste a personaggi importanti del nostro territorio e non solo. Lo spettacolo sarà un format unico ogni sera, vista la presenza di ospiti sempre diversi e anche perché si cercherà di legare i contenuti comici ai momenti di attualità e di cronaca. Le date di spettacolo saranno, oltre a quella di giovedì 19 gennaio, il 16 febbraio, il 16 marzo e il 20 aprile.

Il costo del biglietto sarà di 14 euro il ridotto e 16 euro l'intero. I numeri da chiamare, per prenotare e avere informazioni, sono 0543/1713530, 347/9458012 o 339/7097953.