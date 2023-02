Torna al Teatro dei Sozofili di Modigliana "Sciroppo di teatro": in scena "Sonata per tubi" della compagnia Nando e Maila

È in programma domenica 19 febbraio (ore 17) il secondo appuntamento della rassegna Sciroppo di teatro al Teatro dei Sozofili di Modigliana. Il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione prevede che i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali anche con un voucher fornito da medici e farmacisti e parafarmacisti, potendo assistere in questo modo a 3 spettacoli di teatro ragazzi nei teatri dei Comuni che aderiscono alla rete.

Nel pomeriggio di domenica va in scena Sonata per tubi della compagnia Nando e Maila. Sonata per tubi è uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti e attrezzi inconsueti, trasformati in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Ha inizio il concerto: pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei: una ragazzina che sconvolge ogni armonia. In ogni adolescente c’è, nella fantasia, nei pensieri e nelle zone più profonde dell’animo, l’esigenza di fare qualcosa di eroico, di particolare, che sia al di fuori della quotidianità per diventare adulti. Ne consegue un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno a un rituale finale per il passaggio dall’adolescenza alla vita da adulto.

Il prossimo appuntamento con Sciroppo di teatro a Modigliana è domenica 19 marzo con Fiabe a colori.

Informazioni e biglietteria

Teatro dei Sozofili, piazzale Enrico Berlinguer, 23 Modigliana . Tel. 3481544901 , e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it , www.ater.emr.it

Biglietteria Lunedì e venerdì dalle 10 alle 13 . Mercoledì dalle 16 alle 19 . Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione.