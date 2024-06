Torna “Animare”, il cartoon film festival: è la 14esima edizione

Indirizzo non disponibile

Il Comune di Bertinoro si prepara ad ospitare la 14a edizione di “Animare Cartoon Film Festival”, il festival di cinema all'aperto dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli. Il primo appuntamento sarà giovedì 13 giugno presso la Rocca di Bertinoro, a seguire venerdì 21 giugno in piazza Colitto a Fratta Terme e la chiusura del festival venerdì 28 giugno presso il giardino della Scuola Secondaria di Santa Maria Nuova Spallicci. Le proiezioni sono ad ingresso gratuito e inizieranno alle ore 21.15. Bambini, bambine, ragazzi e ragazzi dai 3 ai 13 anni potranno fare da giuria e votare il proprio film preferito. Animare Cartoon Film Festival è organizzato dai Comitati Genitori di Fratta Terme, Santa Maria Nuova Spallicci e Bertinoro in collaborazione con Sedici Corto e con il contributo del Comune di Bertinoro.