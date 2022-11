Torna "Comediventi" al Diagonal: le traiettorie del suono di oggi in tre appuntamenti

Compie il suo ottavo anno Comediventi, festival musicale promosso dal Diagonal Loft Club di Forlì, supportato in questa nuova edizione dall’agenzia Archimedia. E cresce anche la quantità e varietà di proposte, con una ricca anteprima. L’aspirazione, come sempre, è quella di mettere in campo una selezione sonora il più possibile aderente al contemporaneo e offrire gli strumenti per decodificarla, attraverso approfondimenti tematici.

Si comincia infatti il 30 novembre alle 22 con Emanele Gattuso, artista che si pone in una zona grigia tra cantautorato lofi, influenze trip hop, industrial e alternative rock. Il suo ultimo lavoro, “Aural Nihil” (2022), è un concept album che porta l’ascoltatore in percorso sonoro multiforme dalle tinte contrastanti. Sul palco, l’artista sarà accompagnato dalle immagini video realizzate da diversi artisti e l’artwork è curato dalla fotografa greca Katerina Marina Sarantani.

L’anteprima di Comediventiprosegue l’8 dicembre alle 22 con il live dei Redemma Trio, formazione che opera una costante rimessa in discussione degli stilemi jazz. L’organico vede Matteo Pontegavelli (tromba), Michele Paccagnella (chitarra) e Giacomo Ganzerli (batteria) a far squadra sul palco. Il gruppo, nato nel 2019, si focalizza su una continua ricerca stilistica ed espressiva, caratterizzata da un ascolto reciproco e “telepatico” che consente di reinventare il proprio repertorio in un modo del tutto inedito. Il trio attinge dal repertorio jazz tradizionale e non, accogliendo contaminazioni rock, soul e funk che vengono convogliate in un flusso d’improvvisazione libero ed estemporaneo.

Chiude questa ricca anteprima, il 9 dicembre alle ore 19, il primo talk in programma dal titolo “Traiettorie del suono d’oggi”. Un talk a più voci per indagare il sottotitolo che accompagna da sempre il festival. Sul palco saliranno Marco Ligurgo (direttore artistico RoBOt Festival), Federico Rasetti (board member Live DMA), Alessandro Ceccarelli (BPM concerti). Modera Davide Fabbri del Diagonal Loft Club. Come scegliere le proposte artistiche da inserire nel cartellone di un festival che si muove con azzardo e consapevolezza tra l’esperienza fisica e quella digitale? Come si attiva l’Europa attraverso il circuito europeo dei live club tra visione, accessibilità, inclusione e opportunità per i luoghi della musica dal vivo? Quali sono le logiche che guidano una storica agenzia di booking che gestisce artisti da sold out nei palazzetti e nel contempo coltiva la nuova scena della musica italiana? Queste alcune delle domande in cerca di risposte (o anche di rilancio) in un talk aperto al pubblico, per sondare il suono d’oggi tra vie di fuga, forze centripete e spaesamento 3.0 del suono in cui viviamo. La colonna sonora dell’incontro sarà affidata alle sapienti mani di NERSONE Dj.

Tutto questo è solo l’antipasto del festival vero e proprio, che si svilupperà la settimana successiva, dal 13 al 16 dicembre. Comediventiè un evento realizzato anche grazie al supporto del Comune di Forlì. Come sempre tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.