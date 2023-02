Torna con la 14esima edizione l'appuntamento musicale dell'estate: si allunga Vitignanostock

L’estate è ancora lontana ma c’è chi sta già lavorando da mesi per creare e ideare uno dei concerti più famosi di Forlì e dintorni. E’ stata confermata infatti la 14esima edizione di Vitignanostock Music Festival che si svolgerà per il terzo anno consecutivo alla Collina dei Conigli nel cuore del Parco Urbano di Forlì. Un festival storico nel nostro territorio che ha visto la partecipazione sempre più attiva del pubblico, raggiungendo numeri ogni anno più grandi, come il record di presenze registrato lo scorso settembre che ha visto partecipare circa 5000 persone nelle due serate di concerti.

“Questa edizione di Vitignanostock 2023 sarà ancora più grande: il festival si svolgerà in tre giornate, una in più rispetto alla edizioni precedenti. Questo perché negli anni abbiamo visto un grande riscontro da parte delle persone, non solo di Forlì ma provenienti da tante province della Romagna. La musica è il centro di tutti e tre i giorni: ogni sera sono programmati i concerti con differenti band e artisti. Vogliamo dare spazio sia alle band emergenti sia a band e artisti più noti, proponendo così generi musicali differenti, perché musica è libertà e divertimento”, afferma Federico Compagnone co-fondatore di Vitignanostock.

Le date sono confermate per fine estate, per festeggiare con la musica, concerti, spettacoli e diversi tipi di intrattenimento una delle stagioni più frizzanti e vive.

“Vitignanostock non è solo concerti, ma una vera e propria festa di tutti. Dai giovani, alle famiglie, fino alle persone più adulte. La scorsa edizione del 2022 è stata vincente ed emozionante per tutti proprio per questo: dal pomeriggio fino a notte inoltrata hanno partecipato a questo evento persone di tutte le età - continua Compagnone -. Tutto questo è grazie al team di volontari che lavorano tutto l’anno alla sua organizzazione e pianificazione. Ad oggi siamo circa venticinque, divisi per aree di responsabilità. La loro passione e dedizione permettono di creare un programma molto vario e ricco, per dare la possibilità a tutti di partecipare indipendentemente dai diversi gusti musicali.”

La prossima edizione estiva annunciata di Vitignanostock avrà quindi un denso programma. Sono previsti a partire dal pomeriggio anche spettacoli, market con bancarelle ed espositori, food truck e intrattenimento per grandi e piccoli.

La cornice del Festival è proprio la Collina dei Conigli, il polmone verde della città, all’interno del Parco Urbano, dove viene svolto l’evento nel pieno rispetto dell’ambiente. Un ambiente unico che permette di ospitare il pubblico proveniente da tutta la Romagna e non, permettendo così di far conoscere uno dei posti preferiti dai forlivesi.

I dettagli del programma saranno annunciati tra poche settimane. E’ confermata invece la voglia e l’intenzione di mantenere questo evento ad ingresso completamente gratuito.



Per maggiori informazioni: mail vitignanostock@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vitignanostock

Instagram: https://www.instagram.com/vitignanostock

Vitignanostock nasce nel 2011 dall'esigenza di un gruppo di amici musicisti appassionati di musica che di fronte alle difficoltà di trovare occasioni in cui esibirsi ad eventi rappresentativi hanno deciso di crearsi un occasione di divertimento e un palco dove condividere la propria musica. Condividendo così note ed emozioni. Il gruppo ancora oggi è volontario.