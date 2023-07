Torna Fricò Royal: la lunga notte di Bertinoro tra arti e culture

Torna, venerdì 21 luglio, Fricò Royal, la lunga notte in cui il colle di Bertinoro si animerà di musica e spettacoli per un evento tornato in grande stile lo scorso anno. La formula consolidata delle passate edizioni viene arricchita e potenziata nel numero di location e di esibizioni, con concerti, stand-up comedy, dj set, mercatini e tanto altro: più di 20 appuntamenti, che si alterneranno nel cuore del borgo, dalle ore 21 alle 3 di mattina. Tra le novità di questa edizione, il ritorno dello spazio ex prigioni e della Rocca, che ospiterà per l’occasione anche un’iniziativa dedicata alla poesia, a cura dell’Atelier delle Arti.

Tante le occasioni per conoscere e vivere il borgo storico, scoprire i suoi locali, i suoi sapori e i suoi vini e le tante possibilità di ascoltare buona musica, incontrare artisti e proposte culturali di grande interesse e bellezza.

Fricò Royal, organizzato dal Comune di Bertinoro in collaborazione con la Fondazione Entroterre, associazioni e cittadini, conferma la sua vocazione alla varietà, alla contaminazione di stili e linguaggi, con concerti, spettacoli, mercatini e tanto altro ancora. “Fricò Royal – sottolinea la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni - guarda in particolare ai più giovani e vorremmo che, soprattutto per loro, questo diventasse l’evento clou dell’estate. Per questo abbiamo messo in campo un investimento significativo, per rafforzare ulteriormente l’appuntamento, che quest’anno più che mai si caratterizza per la ricchezza e la varietà del programma. Un programma che mette insieme animazione, spettacolo e anche cultura, come dimostra il coinvolgimento del Museo Interreligioso, che durante la manifestazione sarà eccezionalmente aperto. Sono certa che sarà una bellissima serata e desidero ringraziare fin d’ora tutti quelli che hanno dato il loro contributo per realizzarla. Un particolare ringraziamento alle associazioni che gestiranno i punti ristoro in vari luoghi del borgo”. “L’edizione 2023 di Fricò Royal – rimarca Claudio Borgianni, presidente di Fondazione Entroterre - è un’edizione in crescita: alle location precedenti si aggiungono tre nuovi spazi, aumenta il numero degli artisti partecipanti (sei in più rispetto all’anno scorso). Ma oltre alla quantità abbiamo guardato anche alla qualità, con il coinvolgimento di nomi significativi del territorio”.

Per agevolare l’accesso al centro storico, nella serata di venerdì dalle ore 19 alle ore 2, ogni 15 minuti, sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi Ospedaletto e Badia fino a Largo Cairoli. Per informazioni si può contattare l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Bertinoro allo 0543 469213, oppure consultare il sito www.visitbertinoro.it

Il programma della serata

ore 21:30 - Via Oberdan e Piazza G. del Duca

Mercatino con artigianato, arte, solidarietà e prodotti del territorio

fino alle 23:00 - Rocca di Bertinoro, corte

Apertura serale Museo Interreligioso (costo ingresso 5 euro)

dalle ore 20:00 alle ore 00:00 - Terrazza Mirastelle

Eleonora Baiardi

Un'esperienza creativa a cielo aperto, per colorare insieme la notte del Fricò

ore 20:00 - Via Mainardi

Roxy Beer il microfono è vostro

ore 20:45 - Piazza G. del Duca

Power Marching Band - Banda Città di Bertinoro

La scoppiettante band bertinorese in stile power

ore 21:00 - Piazzetta de Teatro

Dj Mic sonorità rock

ore 21:00 - Rocca di Bertinoro, giardino

Les e i DesiDera

Tra cantautorato e rock, come quello delle band dei primi anni 2000

ore 21:15 - Piazza G. del Duca

I Molleggiati

Il gruppo racconta musicalmente la prima parte della carriera di Adriano Celentano con un repertorio che colpisce e fa riflettere per le tematiche ancora oggi contemporanee

ore 21:30 - Giardini Novelli

mandalamarra

Il genere musicale proposto è una patchanka-folk-rock d'autore molto energico, da ballare e da pogare

ore 21:30 - Rocca di Bertinoro, corte

Bertinoro Poesia Festival

Iniziativa dedicata a musica e poesia, all’interno dell’atelier delle arti

ore 21:30 - Piazza Libertà

Power Marching Band - Banda Città di Bertinoro

La scoppiettante street band bertinorese in stile power

ore 21:45 - Rocca di Bertinoro, giardino

MonnaElisa

Energia indie pop con una voce decisa, delicata, convincente

ore 22:00 - Piazzetta del Teatro

I Santini

Rock di fondo, ironia e contaminazioni dal classico, al reggae, allo ska

ore 22:00 - Piazza Libertà

Rastapacho e le sue katame

Il gruppo suona Bob Marley e i più grandi successi della musica giamaicana

ore 22:00 - Via Mainardi

Arcano dalla Tana del Blasco presenta: il meglio di Vasco Rossi

ore 22:15 - Scalinata di Via Vendemini

Zambianchi Trebièn Solfanelli

Un varietà che attraversa le generazioni: cabaret, magia e stand-up, in un confronto continuo tra recente, passato e futuro

ore 22:30 - Piazza G. del Duca

Supermarket

Ri/processamento elettronico ed elettroacustico made in Romagna di generi musicali noti. Musica tropicale, psichedelia, free jazz, elettronica giapponese anni ‘80 e la tradizione della colonna sonora “all’italiana”

ore 22:30 - Giardini Novelli

Power Marching Band

La scoppiettante street band bertinorese in stile power

ore 22:45 - Ex prigioni

Stand Up Commando

Collettivo di comici che organizzano eventi e serate di stand up comedy in Romagna. nomi perlopiù sconosciuti anche ai loro parenti stretti si alterneranno sul palco con pezzi originali e - spesso - fallimentari

ore 23:00 - Piazzetta del Teatro

Dj Boccia preparatevi a ballare

ore 23:00 - Rocca di Bertinoro, giardino

I Rotattada

Nel repertorio, cover pop-rock e funk, dall’italiano all’internazionale



ore 23:00 - Giardini Novelli

Mata Bicho

Le voci, i cori e i ritmi accattivanti dei balli popolari sudamericani sono arricchiti da ampie improvvisazioni di influenze jazz, popolari e afrobeat

ore 23:30 - Piazza Libertà

Duo Bucolico

Due artisti che con il loro “cantautorato illogico d’avanguardia”, riescono sempre a suscitare l'ilarità generale del pubblico, ogni anno più numeroso e affezionato

ore 23:45 - Piazza G. del Duca

Desaritmia

Un mix di creatività energica e buone vibrazioni, contenute nei testi delle canzoni e nel modo di proporsi dal vivo, creando un forte coinvolgimento

ore 00:00 - Via Mainardi

Dj Michele Guidotti techno house

ore 00:00 - Terrazza Mirastelle

Power Marching Band

La scoppiettante street band bertinorese in stile power

ore 00:15 - Rocca di Bertinoro, giardino

Petunia Sauce

Esponenti del movimento fluid pop, un genere fresco e moderno che coinvolge sia il corpo che la mente. influenzati dal funk, dall'hip hop e da ritmi tribali e latini, portano good vibes e presa bene nella giungla urbana

ore 00:30 - Piazzetta del Teatro

Dj Mic pronti a scatenarvi a colpi di rock

ore 01:00 - Piazza Libertà

Dj Jurymaru e la speaker Elisa Gardini

Dj e tecnico di bassa frequenza di Radio Studio Delta dal 2004, accompagnato dalla presentatrice, conduttrice, vocalist e speaker della medesima emittente

ore 01:15 - Piazza G. del Duca

Elettro Truffa Experimental deejay live (cumbie/chicha)

Un dj set sperimentale di brani remixati sul momento con improvvisazioni live di trombone, conchiglie e bombardino

ore 01:30 - Rocca di Bertinoro, giardino

Dj set Studio 52 si balla anche sotto la Rocca