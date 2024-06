Torna “Il colline di Romagna", rievocazione storica del famoso rally internazionale

Il Collectors Historic CarClub di Cesena, federato A.S.I., associazione di appassionati collezionisti di auto d’epoca, con la collaborazione di altri “Amici del Colline”, ha deciso di far rivivere questa manifestazione sotto la forma di gara di regolarità per autostoriche a vocazione rallistica e sportiva. La partenza della prima tappa, dal parco del Grand Hotel di Castrocaro Terme, è prevista per sabato 27 luglio alle ore 16:30. Dopo una serie di prove ci sarà una sosta alle 17:30 in piazza Vespignani a Tredozio con ritorno al Grand Hotel a Castrocaro verso le 19:30

Domenica 28 luglio si partirà sempre dal Grand Hotel di Castrocaro alle ore 9:30 con sosta in piazza Gramsci a Galeata alle 11:30 e rientro al Grand Hotel di Castrocaro alle 12:30. Ci piace ricordare che il Rally Colline di Romagna ha radici che affondano nel cuore della passione rallistica dei romagnoli. Nato nel 1971, questo evento automobilistico divenne un'icona nel panorama motoristico europeo, quando nel 1977 compì il salto di qualità, trasformandosi da un evento locale in una competizione internazionale di prestigio. Durante gli anni d'oro del Rally Colline di Romagna, le strade tortuose e panoramiche della Romagna servirono da palcoscenico per emozionanti sfide tra piloti esperti e aspiranti campioni. La competizione divenne un banco di prova per le auto da rally e i loro piloti che si misuravano in resistenza, velocità e precisione. L'ultima edizione della competizione di velocità si tenne nel 1985.

Info e iscrizioni fino al 3484000997 Roberto. Pagine facebook del: Rally Colline di Romagna 1971-1985 oppure COLLECTORS.HISTORIC.CARCLUB