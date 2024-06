Torna il pittoresco appuntamento con la Salmonata umana a Premilcuore

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna La Salmonata Umana, una allegra e colorata risalita del fiume Rabbi nel tratto di Premilcuore dedicata a tutti coloro che amano andare "controcorrente". L'appuntamento è per domenica 30 giugno, dalle 14 alle 23, dove ciascuno può sfidare la corrente del fiume seguendo il proprio istinto e il proprio stile. Premi per i partecipanti più estrosi e per i più veloci.

Dal primo pomeriggio fino a tarda serata con musica lungo il fiume, stand dove degustare street food a km 0, aree relax e pic nic e zone drink. La manifestazione vede coinvolto l'intero paese, dall'organizzazione a cura di un gruppo di giovani al contributo nei premi di aziende locali. per partecipare è necessario iscriversi su eventbrite.