Torna il saggio di natale della Polisportiva Cava: un viaggio alla scoperta del mondo

Torna il Saggio di Natale della Polisportiva Cava Ginnastica. Oltre 200 bambini e bambine di ogni età, a partire dai più piccoli dei corsi di baby-gioco ginnastica, fino ad arrivare alle più grandi dei corsi di ginnastica artistica e di ginnastica ritmica, comprese le ragazze più esperte del settore agonistico, sono pronti a mettere in scena un vero e proprio spettacolo. Quest'anno, infatti, le ginnaste e i ginnasti della Pol Cava vogliono portare tutti coloro che potranno essere presenti al Saggio in un vero e proprio viaggio intorno al mondo, un mondo di ginnastica. Ogni corso rappresenterà uno Stato diverso del nostro sorprendente globo, ognuno con le sue usanze e cultura. E per chiudere, non mancheranno di certo tante sorprese per tutti! Il saggio si terrà domenica 11 dicembre a partire dalle ore 18 al Palazzetto dello sport dei Romiti. L’ingresso sarà a offerta libera, aperto a tutti. Per eventuali aggiornamenti, consigliamo di rimanere sintonizzati sulle pagine social della Polisportiva Cava Ginnastica di Facebook e Instagram, oltre che sul sito www.cavaginnastica.it.