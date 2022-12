Torna il Teatro per ragazzi al Piccolo di Forlì: nuove produzioni, favole e rassegna per le scuole

Stagione dopo stagione, il teatro Il Piccolo di Forlì continua, grazie allo sforzo congiunto dell’amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri, a confermare e rinnovare il suo prestigioso titolo di primo e più importante polo creativo di teatro per ragazzi di tutta la Romagna, sia in termini di quantità che di qualità artistica. La stagione 2022/23 sarà quindi nuovamente e fortemente votata all’ampia, accurata e qualificata attività di teatro per ragazzi, esercitata sia sotto l’aspetto della produzione di nuovi spettacoli, peculiarità specifica della sala di via Cerchia, che la contraddistingue da altre realtà del territorio, sia sotto quello dell’ospitalità.

È dal 1982, anno in cui la direzione artistica è stata affidata ad Accademia Perduta/Romagna Teatri, Centro di produzione che nel 2022 il Mi.C, nelle valutazioni sulla qualità artistica, ha riconosciuto come primo a livello nazionale nell’ambito del Teatro ragazzi, che la compagnia ha eletto Il Piccolo come propria residenza artistica (oltre che sede legale), ideando, allestendo, provando e debuttando con le proprie produzioni, “testandone” i risultati sul giovane pubblico romagnolo prima di portare i suoi spettacoli nei più importanti teatri e festival non solo nazionali. Un aspetto estremamente importante, quello di qualificare Il Piccolo come centro di produzione di spettacoli, che non ha soltanto ricadute artistiche, ma anche economiche. Produrre uno spettacolo significa generare occupazione per numerose figure professionali, davanti e dietro le quinte: attori, registi, autori, drammaturghi, scenografi, light designers, costumisti, tecnici audio. Affiancando questa vocazione produttiva all’ampia offerta teatrale programmata per le scuole e per le famiglie, la direzione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatri ha decretato al Piccolo il titolo di primo e più importante centro di promozione di attività teatrali rivolte alla gioventù in Romagna.

Nella Stagione 2022/23 del Teatro Il Piccolo, numerose saranno le produzioni, di Accademia Perduta/Romagna Teatri che arricchiranno l’ampia programmazione di teatro per ragazzi che, come già ricordato, sarà suddivisa tra le rappresentazioni domenicali della rassegna Favole e le matinée di Teatro Scuola. Tra le nuove produzioni figurano: Il segreto di Barbablù della compagnia Teatro Perdavvero, spettacolo di narrazione con musiche della celebre favola di Perrault; Streghe della formazione Progetto g.g., liberamente ispirato a Le Streghe di Dahl che, attraverso il teatro di narrazione e di figura, vuole esplorare alcune tematiche fondamentali dell’infanzia come l’incontro con le paure, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle; Rime insaponate, portato in scena da Alekos Il Poeta delle Bolle, poetica performance che unisce il teatro di parola in rima con un’originale tecnica di bolle di sapone e piccola magia; Un castello di carte e Il lupo e i sette capretti, ri-allestimenti di due spettacoli storici della compagnia TCP tanti cosi progetti: il primo liberamente ispirato a Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino, il secondo all’omonima fiaba dei Fratelli Grimm.

A completare le due rassegne, saranno qualificate compagnie del Teatro Ragazzi italiano, riconosciuto come il migliore a livello europeo, con proposte poetiche e divertenti, “magiche” e colorate, oltre che importanti dal punto di vista didattico-educativo. Il programma completo su www.accademiaperduta.it

Nuovi abbonamenti: venerdì 16 e sabato 17 dicembre presso la biglietteria del Teatro Il Piccolo dalle ore 10 alle ore 13 e da martedì 20 dicembre presso quella del Teatro Diego Fabbri (domenica, lunedì e festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 fino alla data del primo spettacolo della rassegna. Nuovi abbonamenti online (Vivaticket): da domenica 18 dicembre. Biglietti e prenotazioni telefoniche (0543 26355): da martedì 10 gennaio presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (dal martedì al sabato ore 10/13 e 16/18) e nei giorni di spettacolo al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 15. Biglietti online (Vivaticket): da mercoledì 11 gennaio 2023. Prezzi: Abbonamenti (5 spettacoli) 23 euro; Biglietti 5 euro

Per il teatro scuola prenotazioni telefoniche al numero 0543/26355 (dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13, festivi esclusi) e via email all’indirizzo teatroilpiccolo@accademiaperduta.it. Biglietto: 5 euro.