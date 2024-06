Torna l'appuntamento con Villagrappa in festa

A Villagrappa tornano le serate di gastronomia e intrattenimento, un evento che è ormai una tradizione per la comunità di Villagrappa - Petrignone - Castiglione e Ciola. Un momento di condivisione e socializzazione che attira anche le nuovissime generazioni.

Organizzato dalla ASD Villagrappa in collaborazione con il Quartiere 18, la Parrocchia Santa Maria Maddalena e il locale Circolo ACLI, l’evento si svolgerà presso l'area parrochiale e sarà articolato in quattro serate nella rinnovata formula di giovedì e venerdì. Giovedi 13 giugno appuntamento con la Vivid Rock Band, venerdì 14 giugno con la New dance club show, giovedì 20 giugno sfilata di moda Retrò e Nonno Banter, venerdì 21 giugno i Rebel Cats. Tutte le sere stand gastronomico e animazione per bambini a partire dalle ore 19.30.