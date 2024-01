Torna la Befana a Modigliana. "E zoc ed nadel" chiude le festività natalizie

Anche quest'anno, nell’ambito della manifestazione “E Zoc ed Nadel”, che vede ardere il caratteristico ciocco in un imponente falò, sarà realizzata la serata promossa da Confartigianato Forlì, in collaborazione con il gruppo famiglie di Modigliana. La festa si svolgerà venerdì 5 gennaio, con inizio alle 19 in piazza Matteotti a Modigliana e, nel corso dell'appuntamento, sarà possibile gustare pasta e fagioli, grigliata mista, dolci caserecci e vin brulé, mentre la Befana, che giungerà in piazza su un trenino ricco di calze, distribuirà doni ai bambini presenti. All’appuntamento saranno presenti i dirigenti territoriali, assieme al presidente Luca Morigi, al segretario Mauro Collina e ai collaboratori delle sedi dell’associazione di Modigliana e Tredozio. Un appuntamento che fa parte della storia di Confartigianato e, come sempre, l'occasione sarà allietata da musiche e balli della tradizione romagnola, per concludere lietamente le festività natalizie.