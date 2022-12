Torna la camminata di Babbo Natale a favore dell'Emporio della Solidarietà 

Lunedì 26 dicembre, con ritrovo e partenza alle ore 10.30 dal Parco Urbano "Franco Agosto" (zona chiosco bar), sarà in programma la sesta edizione della Camminata di Babbo Natale. L'organizzazione dell'iniziativa, che fin dal primo anno ha registrato un notevole successo di partecipanti, fa capo al Lions Club Forlì Host e del Leo Club di cui sono presidenti, rispettivamente Giulia Margotti e Arianna Suozzo e viene riproposta dopo due anni in cui non si era tenuta a causa della pandemia generata dal Covid 19. Da segnalare che sono state diverse le sollecitazione dei cittadini forlivesi affinché la manifestazione venisse ripristinata.

Sarà possibile iscriversi alla camminata, non competitiva e aperta a tutti, anche agli adolescenti, a partire dalle ore 9.30 per non creare un affollamento nei momenti precedenti alla partenza. Al momento dell'iscrizione sarà richiesta un'offerta libera che darà la possibilità di contribuire alla raccolta fondi da destinare all'Emporio della Solidarietà, la benemerita associazione con sede in via Lunga che si adopera per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari surgelati, freschi e secchi a favore di famiglie e persone in difficoltà. Tali beneficiari, com'è noto sono seguiti dai Centri di ascolto Caritas, dai Servizi Sociali e dalle Organizzazioni non lucrative del territorio impegnate nel contrasto alla povertà e nell’accoglienza di persone e famiglie in condizioni di sofferenza alimentare e disagio sociale.

Come in passato i partecipanti alla camminata potranno portare al centro di raccolta che verrà appositamente istituto al Parco Urbano occhiali usati, quelli che abitualmente non vengono più usati, per sostenere l'iniziativa contro la cecità che da decenni il Lions International porta avanti nei confronti di migliaia e migliaia di persone che in alcune parti del mondo non hanno la possibilità di avere un'adeguata assistenza oculistica. Gli occhiali usati saranno successivamente consegnati al centro Lions di Chivasso, attivo dal 2003, dove saranno sottoposti a un'azione di rigenerazione prima di essere inviati nei luoghi dove operano i volontari Lions. I partecipanti alla camminata, che dal Parco Urbano raggiungerà il centro storico di Forlì, potranno scegliere fra due percorsi, uno di tre e l'altro di sette chilometri.