Torna la Festa dell’Acqua a Ridracoli: una giornata in natura tra avventura e divertimento

Domenica 23 giugno torna la Festa dell’Acqua a Ridracoli, una giornata ricca di iniziative per adulti e bambini. Il programma della giornata include una challenge in canoa per i più avventurosi, alcuni campi di allenamento per tutte le età, alcuni spettacoli gratuiti con artisti, cantastorie, musicisti e la mostra “I saperi delle mani”, allestita a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli. Per l’occasione i biglietti d’ingresso e per l’escursione in battello sono a un prezzo ridotto.

La giornata inizia alle ore 10 con una challenge in canoa di due ore. Il percorso parte dalla diga di Ridracoli e arriva alle Vergherete. Una volta organizzata la squadra, ogni equipaggio deve partire all’avventura e completare un percorso nel minor tempo possibile, recuperando e portando in un punto individuato le boe. Dalle ore 10 alle ore 13 sono previsti alcuni campi di allenamento/prova per tutte le età: un semplice percorso stile gimcana ciclistica (tracciato con coni, cinesini, etc.) per i più piccoli, un percorso bandellato con piccoli passaggi tecnici artificiali (bascula, rampe, ostacoli, etc.) per i ragazzi e infine un test E-Bike con piccole sessioni sulla messa in sella e tecniche di guida base Mtb, brevi tragitti in zona Ridracoli per gli adulti. Durante la giornata sono previste escursioni in battello a un prezzo ridotto con partenze alle ore 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17. I biglietti si possono acquistare direttamente in loco.

Infine, per tutta la giornata, a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli è possibile visitare liberamente la mostra “I saperi delle mani” dedicata alle mani e a uomini e donne che si sono succeduti nel territorio oggi interessato dal Parco Nazionale con le loro conoscenze spesso tramandate di generazione in generazione.

Il programma completo della giornata è consultabile e scaricabile sul sito www.amaparco.it/idro

Per maggiori informazioni: 0544 917912 | ladigadiridracoli@atlantide.net