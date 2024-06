Torna la festa della birra artigianale a Civitella di Romagna tra musica, buon cibo e raduno di Vespe

A Civitella ritorna “ArtigianAle!” la festa della birra artigianale giunta ormai alla quattordicesima edizione. Si svolgerà venerdì 28 giugno (dalle 18.00 alle 00.00) e sabato 29 giugno (dalle 15.00 alle 02.00) nel centro storico del paese della Val Bidente, precisamente tra piazza Matteotti e la torre civica. Ci sarà musica dal vivo, tanta birra artigianale e stand gastronomici dei produttori locali.

Venerdì 28 si esibiranno i Margò 80, mentre sabato 29 sul palco saliranno i Magic Queen e i Vinili di Dj Holly. Presenti anche i gonfiabili per i più piccoli: una festa, insomma, a misura di tutti. Novità di quest’anno “Vespinbirra”, un piccolo raduno della mitica Vespa Piaggio in tutte le sue declinazioni: l’appuntamento per i motociclisti è sabato 29 giugno, alle 15 in piazza XXV Aprile a Civitella per le iscrizioni (12 € con gadget, aperitivo e ingresso alla diga o 20 € con gadget, aperitivo, ingresso alla diga, 1 primo/secondo e birra). Alle 16.30 partenza per un giro turistico in Vespa fino alla diga di Ridracoli e alle 18 si riaccendono i motori per rientrare in paese e partecipare alla festa. (Per info: 3383010564 Juri).

Protagonista dell’evento è la birra: quest’anno saranno presenti i birrifici La Mata (Solarolo), BiFOR (Forlì) e Mazapégul (Civitella di Romagna). Si potranno inoltre gustare svariate pietanze adatte ad ogni palato a cura di agriturismo “Campo Rosso”, osteria pizzeria “Da Piseppo”, “Il Chiosco di Ivana e Filippo”, “Macelleria da Romana” e associazione “ProLoco Civitella di Romagna”.

Per info: allsaintscivitella@gmail.com