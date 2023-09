Torna la Maratona del Presidente nel ricordo di Sergio Tampieri

Il 24 settembre sarà il giorno della Maratona del Presidente, alla sua 13esima edizione. Il fiore all’occhiello del Club Supermarathon, nata a Forlì per onorare la memoria di Sergio Tampieri, l’uomo da cui tutto cominciò, creando un sodalizio intorno al quale si è coagulato attraverso mille iniziative tutto il mondo amatoriale della corsa, quello che realmente è il cuore pulsante di quest’attività.Anno dopo anno la maratona è andata crescendo diventando un riferimento assoluto nel panorama delle 42,195 km.

Il teatro della gara è diventato il Parco Urbano Franco Agosto, che con i suoi ampissimi spazi contorna la città permettendo ai concorrenti di affrontare una maratona in un contesto bucolico che ha sempre il suo fascino, tra pioppi e querce, rose e biancospini. Come da tradizione, la Maratona del Presidente offre un’ampia gamma di distanze per accontentare tutti. Oltre alla maratona sono infatti in programma la 8 ore per gli ultramaratoneti, la mezza maratona e la 10 km per chi ancora non se la sente di affrontare la distanza più classica e anche la prova non competitiva, sempre sui 10 km. Il circuito di gara misura quasi 2 km con 22 giri da compiere per completare la maratona, su una strada sempre larga almeno 2 metri.

Partenza per le varie distanze alle ore 8:00. Per iscriversi il costo è di 35 euro per la maratona, 20 per la mezza, 10 per la 10 km, fino al 30 agosto, poi sono previsti aumenti (non per la distanza più breve). A tutti la originale medaglia a ricordo dell’evento. Come sempre succede, tante saranno le manifestazioni di contorno, a cominciare da un concerto la sera precedente, a quello che negli anni è diventato un happening, un’occasione d’incontro imperdibile per tutti gli amatori che vogliono vivere in compagnia la loro passione per la corsa su strada.

Per informazioni: Club Supermarathon Italia, https://www.clubsupermarathon.it/