Torna la mostra in occasione dell'8 marzo all'Oratorio San Sebastiano: "Nonostante le lune"

Martedì 8 marzo , alle ore 17.30, presso l'Oratorio San Sebastiano, Forlì, verrà inaugurata la mostra "Nonostante le lune (la volontà del seme è sempre quella di rifiorire…)" delle artiste Isabella Guidi e Elena Modelli, a cura di Angelamaria Golfarelli

"La profonda crisi venutasi a creare a seguito della pandemia e del collasso ambientale del nostro pianeta ad opera di una parte dell'umanità che totalmente disinteressata agli interessi collettivi, continua a preoccuparsi solo del proprio personale profitto, ci hanno portato a riflettere, per questo 8 marzo 2022, su una prospettiva femminile legata a questo tema. Perché il pensiero delle donne e delle artiste invitate per questa mostra ha voluto sancire, quanto sia impellente e prioritaria la risoluzione di questi problemi. E sarà necessario e urgente mettere in essere azioni puntuali e concrete che, superando la semplice retorica, conducano ad una sostenibilità condivisa da tutte e da tutti. Il tempo che sembrava essere ancora lontano a venire è arrivato e, l'imprescindibile urgenza di porci di fronte al pianeta che abitiamo (spesso con poco riguardo) pronti ad una nuova modalità di viverlo, non può più attendere. E come sempre le donne, con i loro bagagli di esperienze, saperi e attenzioni si rivolgono alle tematiche ambientali con rinnovata sensibilità. Perché quel mondo selvatico e naturale a cui quotidianamente sottraiamo spazi e risorse possa invece continuare a rimanere valore di tutti e di tutte", spiegano le artiste..

Per questo 8 marzo UDI Forlì APS – Archivio UDI Forlì Cesena, ha quindi scelto di utilizzare l’ormai consueto appuntamento con la mostra all’Oratorio San Sebastiano, promuovendo la testimonianza di due artiste che, con la loro opera, affrontano i temi sopra citati con una poetica nuova e densa di significato. Le artiste che saranno protagoniste con le loro opere di questa 16esima edizione della mostra in occasione della Giornata internazionale della Donna non sono state scelte casualmente ma in quanto entrambe declinano questi temi con profonda consapevolezza. In questa mostra saranno i corpi di animali selvaggi e selvatici (realizzati in ceramica da Elena) che, senza rispettare un realismo assoluto ma anzi divagando su fantasiose nuove forme daranno vita ad una giungla metropolitana capace di creare una vera identificazione fra il genere umano e quella natura a volte anche crudele ed implacabile, che gli animali abitano senza pretese. Queste opere dialogheranno con i quadri di Isabella che idealizzando paesaggi di selve e foreste, non omettono di indicarci una via nuova da seguire. Grazie ad un seducente intrico di fronde ed ombre, questi lavori ci offriranno l'occasione di trasferire nella realtà quel sogno possibile ed auspicabile che spesso, la frettolosa superficialità con cui affrontiamo certe grandi tematiche ci impedisce di realizzare.

La mostra sarà aperta dall’8 al 27 marzo 2022, dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 e si avvarrà del Patrocinio del Comune di Forlì Assessorato alle Pari Opportunità, della collaborazione del Forum delle Donne, del Centro Donna e con il contributo di COOP Alleanza 3.0. Interverranno all’inaugurazione l’ Assessora alle Pari Opportunità Andrea Cintorino e la Presidente del Comitato di zona di Coop Alleanza 3.0, Enrica Bagnoli.