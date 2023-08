Torna la sezione Lapix di Sedicicorto, dedicata a studenti e professionisti dei settori animazione e game art

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, Sedicicorto Forlí International Film Festival, in collaborazione con un gruppo di giovani artisti torna a proporre l’evento industry Lapix. Fortemente improntato e dedicato al settore Animazione e Game Art, al fine di favorire la connessione e il dialogo tra autori e produttori, aziende e lavoratori, si tratta di un momento, all’interno del festival forlivese, in grado da attirare e coinvolgere pubblico e relatori in un’esperienza più specialistica.

Diverse le novità previste per l’edizione 2023: un maggiore spazio dedicato alle accademie e agli istituti formativi del settore, con focus mirati su offerta didattica e relazioni insegnanti/allievi; attivazione di una piattaforma per il recruitment, su cui committenti e professionisti potranno concordare meeting e appuntamenti; potenziamento delle sessioni di valutazione portfolio con i rappresentanti degli studios e delle aziende che presenzieranno all'evento.

Ecco alcune anticipazioni sugli ospiti che caratterizzeranno l’evento Lapix a Forlì, dal 13 al 15 ottobre presso il locale Circolo Aurora: Nicola Guarino e Sofia Scogli, entrambi docenti del corso in concept art presso l’accademia Big Rock; Hanae Seida e Timothy McCourt, tra i fondatori e produttori dello studio di animazione The Line; Alessio Giurintano e Giulia Furlan, rispettivamente Art e Animation Director e Animation e Storyboard Supervisor dello studio di animazione Dog Head Animation. Il programma di Lapix 2023 sarà divulgato nel corso dell'estate. Saranno tanti gli elementi di attrazione con ospiti illustri, in grado di garantire uno spessore Internazionale.



L'apertura delle prenotazioni per le sessioni portfolio review è prevista per il 23/09/2023.

Sul sito web di LAPIX sono già attive le diverse modalità di accredito:

Abbonamento BASE

10€: fino al 9 Agosto 2023

15€: fino al 20 Settembre 2023

20€: dal 20 Settembre 2023

L'accredito garantisce l'accesso a tutte le iniziative del 20° Sedicicorto Forlì International Film Festival

Abbonamento CIAK

20€ fino al 9 Agosto 2023

25€ fino al 20 Settembre 2023

30€ dal 20 Settembre 2023

L'accredito garantisce l'accesso al programma di Lapix e Sedicicorto International Film Festival + Shopper + Accesso per 1 mese alla Video Library

Per maggior info e dettagli: lapix@sedicicorto.it, www.lapix.eu, https://sedicicorto.it/