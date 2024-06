Torna la stagione del cinema all'aperto: ricominciano le proiezioni nel giardino dell'Arena Eliseo

Prezzo non disponibile

Il 21 giugno riapre l'Arena Eliseo di Corso della Repubblica, nella splendida cornice di uno dei giardini interni di Forlì, proponendo una selezione dei migliori film della stagione appena conclusa, insieme a novità ed anteprime. Il primo appuntamento è con Buena Vista Social Club di Wim Wenders. Anche quest'anno il programma contiene il progetto FICE promosso dalla Regione Emilia- Romagna "Accadde domani" per la promozione del cinema e degli autori italiani, in particolare il 26 giugno sarà presentato alla presenza del coregista Paolo D'Ambrosi la pellicola "Food for profit".

Resta intatta la collaborazione, iniziata nel 2023, con Praxis- Scuola di Filosofia. Quest'anno è stato scelto per dibattere in sala Povere creature di Yorgos Lanthimos alla presenza dei corsisti e dei direttori Rocco Ronchi (Università dell'Aquila) e Riccardo Manzotti (IULM di Milano), il 19 luglio. Sunset studio e Tiresia il 3 e 4 settembre per Nuove (Re)Visioni presenteranno, con il titolo Paure e Desiderio, Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders e Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola.

Arena Eliseo aderisce al progetto ministeriale Cinema revolution: per tutti i film italiani ed europei sarà praticato il prezzo di Euro 3.50. Programma completo su https://www.cinemasaffi.com/prossimamente/