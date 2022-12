Torna la stagione di Teatro Dialettale al Piccolo di Forlì: via ai nuovi abbonamenti

Torna sul palcoscenico del Teatro Il Piccolo di Forlì la storica rassegna di Teatro Dialettale, organizzata in collaborazione con la Cumpagnì dla Zercia e che, nel 2023, porterà a Forlì alcune delle più titolate compagnie del settore con spettacoli pieni di allegria, spensieratezza e divertimento. Gli spettacoli, programmati la domenica sera, andranno in scena da gennaio a marzo 2023 e i nuovi abbonamenti ai 6 spettacoli della rassegna potranno essere acquistati, venerdì 16 e sabato 17 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13 presso il Teatro Il Piccolo, oppure da venerdì 16 a mercoledì 21 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 (domenica e lunedì esclusi), presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (C.so Diaz 38/1).

Giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 21 presso il Teatro Il Piccolo saranno presentate le commedie dialettali in cartellone; una serata a cura della Zercia che presenterà anche due farse della compagnia.

GLI SPETTACOLI

Domenica 8 gennaio la Cumpagnì dla Zercia presenta "Al cev una vasca e Parigi", due atti di A. Oldani - regia Claudio Tura. Domenica 15 gennaio GAD Città di Lugo in "E adess cum a fasegna?", tre atti di Daniele Tassinari anche alla regia. Domenica 5 febbraio gli Amici del teatro di Cassanigo portano sul placo "Al campân ad don Camèl" tre atti di Spadoni e Marescotti, regia di Alfonso Nadiani. Domenica 19 febbraio è la volta della compagnia Doppio gioco T.p.r in "Us marida Mingò, tre atti di A. Visani, regia Roberto Montalbini.

Domenica 5 marzo I giovani di Chiusura in "Mi mujér védva", tre atti di U. Palmerini e A. Lucchini, regia di Luciano Farnè. Domenica 19 marzo La compagine di S. Tomè propone "Bar Regina e Bar Stella", due atti di V. Benvenuto anche alla regia.

Il prezzo dell’abbonamento ai sei spettacoli della rassegna è di 39 euro; quello dei biglietti per i singoli spettacoli è di 7 euro.

I biglietti acquistabili o prenotabili telefonicamente (0543 26355) da martedì 3 gennaio presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (martedì-sabato ore 10/13 e 16/18, festivi esclusi) e nelle sere di spettacolo al Teatro Il Piccolo a partire dalle ore 20. Info: 0543 64300 – 0543 26355