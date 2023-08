Torna la tre giorni di "San Giorgio in festa"

Prezzo non disponibile

La parrocchia di San Giorgio, in collaborazione con il Quartiere 4 e il CTQ 3, organizzano per venerdì 1, sabato 2 e domeinca 3 settembre "San Giorgio in festa", la festa d'la Fameja. Venerdì e sabato apertura stand gastronomico ore 19,30 con specialità romagnole, intrattenimento musicale e spazio animazione bimbi. Solo venerdì piatto extra "Trippa alla parmigiana" da prenotare.

Domenica 3 ore 9,30 Santa Messa con ricordo degli anniversari di nozze, a seguire alle 12,30 il pranzo con menù fisso (solo su prenotazione).

La festa si svolge presso l'area parrocchiale San Giorgio in Via Zampeschi 115 Forlì. Info e prenotazioni al 3398420481 o 3496340362