Torna “Macinare Cultura”: a Premilcuore una giornata al Mulino Biondi di Castel dell'Alpe

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Premilcuore ha dato la propria adesione al Festival dei Mulini Storici “Macinare Cultura”, promosso da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e Aiams – Associazione Italiana Amici Mulini Storici. L'evento di domenica 23 luglio, presso il Mulino Biondi di Castel dell'Alpe, è il primo appuntamento ospitato dal Comune dell'alta valle del Rabbi.

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 con un'escursione adatta a bambini e alle famiglie organizzata dal Centro Visite di Premilcuore e guidata da Salvatore Valente lungo il sentiero che dal Bivacco del Gorgolaio porta all'antico Mulino Biondi (escursione gratuita e su prenotazione, con ritrovo presso il Centro Visita e spostamento con mezzi propri fino al punto di partenza). Dalle 12.30 Pic nic all'aperto con distribuzione di cestini contenenti prodotti tipici del territorio a cura della Pro loco di Premilcuore (costo 7 euro cadauno – su prenotazione).

Dalle 13.30 alle 15.00 seguirà una dimostrazione di panificazione con possibilità di didattica interattiva (su prenotazione). Dalle 15.00 alle 15.30 in programma un laboratorio erboristico-aromatico per adulti e bambini (su prenotazione) alla scoperta dei profumi e degli utilizzi delle piante officinali a cura dell'Associazione "La fucina delle idee", seguirà poi una attività didattica sulle cultivar cerealicole e su ciò che il bosco offre in questa stagione.

Alle ore 16.00, infine, il concerto di "Fado Attarantado" con Mimmo Epifani (mandola e mandolini) e Michele Ascolese (chitarra). Epifani è considerato dalla critica come un eccezionale performer per le innovazioni tecniche di improvvisazione applicate ai suoi strumenti. In questa occasione presenta il disco "Fado Attarantado", realizzato con il portoghese Josè Barros e prodotto da Finisterre con il contributo di Puglia Sounds “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021".

Per l'escursione, il cestino con prodotti tipici, la dimostrazione di panificazioni e il laboratorio erboristico-aromatico è necessaria la prenotazione contattando il Centro Visita di Premilcuore: Tel. 3534087344 – 05431580655 – e-mail cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it (aperto dal mercoledì alla domenica 9-13 / 16-18). Per l'intero arco del pomeriggio Francesca Mazzini, della bottega di pittura Persefone Ars Pictoria, accompagnerà l'evento con una dimostrazione di pittura ad acquerello en plein air.

Il festival rappresenta in sintesi un modo originale di vivere l’esperienza musicale, teatrale e di danza e i suoi linguaggi sul territorio, in location singolari e non comunemente pensate per lo svolgersi di spettacoli, però capaci di innescare proprio per questo un cortocircuito emozionale negli spettatori.