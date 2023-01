Torna nell'anno nuovo "Un opera al mese": si svela il dipinto di Guido Cagnacci

Sull'onda dei grandi numeri ottenuti nel 2022 in termini di presenze, ritorna per il 2023 la rassegna “Un’opera al mese”, dedicata a far conoscere i capolavori dei Musei Civici di Forlì. Domenica 22 gennaio alle ore 18.00, nella Chiesa di San Giacomo, con ingresso gratuito, è la volta del pregevole dipinto di Guido Cagnacci “L’allegoria dell’astrologia sferica” proveniente dalla Pinacoteca del Museo Civico di San Domenico, che verrà esposto per l’occasione.

Protagonista della serata sarà la professoressa Barbara Ghelfi, docente di storia dell’arte moderna dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti dell’arte del Cagnacci. “L’Allegoria dell’astrologia sferica - spiega la professoressa Ghelfi - è un affascinante e misterioso dipinto di Guido Cagnacci, artista di punta del Seicento romagnolo, eseguito durante il soggiorno a Venezia, quando l’artista si impegnò nella realizzazione di incantevoli allegorie femminili “da stanza” che rappresentano un capitolo importante della sua produzione. Nel dipinto dei Musei di San Domenico la raffinata sensualità della giovane donna si arricchisce di significati allegorici grazie all’inserimento di oggetti preziosi come la sfera celeste, i libri e la pergamena vergata in latino; tutti elementi che, se esaminati con attenzione, fanno riferimento a una committenza colta che ricercava una pittura intellettuale e sofisticata.”

