Torna "Ufo" in ExAtr, con la sonorizzazione di Amacario

Continuano gli appuntamenti di EXTRAterrestre, rassegna che ha aperto gli spazi dell’ EXATR alla città i mercoledì d’estate. Mercoledì 26 luglio arriva l’ultimo appuntamento di UFO, in cui EXATR invita il pubblico a “giocare” con l’installazione visionaria e interattiva AMACARIO. L’Amacario, ideato da Francesco Careri del collettivo romano Stalker, è un reticolo di 700 metri tra tessuti e corde, sapientemente tesi all’interno degli spazi esterni e interni di EXATR per costruire una “architettura del sogno” con oltre 60 amache, nella quale il pubblico potrà salire e abbandonarsi, cullato dalla sonorizzazione “spaziale” di Martino Corrias. Questo allestimento-performance, curato in EXATR da Spazi Indecisi, rappresenta un invito a vivere gli spazi dell’edificio di archeologia industriale in maniera ludica e collettiva. Le serrande apriranno dalle 19.30 a mezzanotte, con ingresso a offerta libera.

ECSTASY e LA NAZIONE: l’arte contemporanea sempre visibile in EXATR: Non mancherà inoltre la possibilità di incontrare l’arte contemporanea, con il grande collage di manifesti Ecstasy e la scultura luminosa La Nazione, opere dell’artista Flavio Favelli. Le opere, installate in EXATR in forma permanente, saranno visibili durante tutte le aperture EXTRAterrestre.

Info e contatti www.exatr / info@exatr.it / 375 7150258