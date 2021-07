Tornano a Forlì alla Fumettoteca e Fanzinoteca il "World Friendship Day" e il "National Orgasm Day"

"World Friendship Day" e il "National Orgasm Day", due eventi che si susseguono nel contesto delle proposte della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", che per il "World Friendship Day", ovvero la "Giornata Internazionale dell'Amicizia", presenta l'apertura straordinaria pubblica di venerdì 30 luglio dalle 14.00 alle 18.00. Il giorno seguente alla Fanzinoteca d'italia 0.2 è di turno il "National Orgasm Day" che vede sabato 31 luglio l'apertura straordinaria pubblica dalle 14.00 alle 18.00.

Due proposte realizzate appositamente per la manifestazioni mondiali, alla sede fumettotecaria con "Chi trova un fumetto trova uno/tanti amici!", dove è protagonista il fumetto, cioè il "giornalino", con tutte le declinazioni di amicizia/amico, senza far mancare prodotti suggestivi come le storie Disney dedicate alle varie tipologie di amicizia. La seconda proposta, in sede fanzinotecaria, festeggia la "Giornata Nazionale dell’Orgasmo", una celebrazione annuale che passa piuttosto in sordina: di orgasmo poco si sa, molto si parla, ma non nel modo giusto. Orgasmo pur essendo una delle parole più cercate sul web, a livello mondiale, resta ancora un grande sconosciuto ed è, allo stesso tempo, fonte di ansia e di insicurezze.

Per chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it, fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico.

