Tornano a Forlì i sapori del Mercatino regionale piemontese

Il Mercatino regionale piemontese, fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, sarà di scena sabato 24 e domenica 25 febbraio a Forlì in Piazza Aurelio Saffi. La manifestazione si pone l’obiettivo di valorizzare il Piemonte, i prodotti tipici e il suo territorio, attraverso aziende d’eccellenza che propongono prodotti non facilmente reperibili in commercio.

Avventurandosi tra le pagode espositive si potranno trovare prelibati formaggi d’eccellenza, sia freschi che stagionati, con riconoscimenti DOP quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi di vacca, capra e pecora. I buongustai saranno attirati dai saporiti salumi delle langhe, il salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba da abbinare ad ottimi vini rossi come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto. Per i più golosi non mancherà un vasto assortimento di dolci tipici piemontesi, Cuneesi e Monregalesi, Amaretti, Baci di Dama e la famosa torta di nocciole piemontese. Inoltre, potrete trovare una vasta scelta di cioccolato artigianale e golose creme di nocciola. Invece, per chi predilige i prodotti salati, vasto assortimento di pane, dalle pagnotte alle noci, al pane con farina di kamut, focacce, pizze, pasta senza glutine, riso e farine. Gli amanti dei prodotti biologici troveranno deliziose confetture, miele, funghi secchi e freschi in stagione e le famose nocciole Piemonte IGP.