Tornano i "Colpi di Scena" a teatro: 22 spettacoli tra danza, fiabe e racconti

Nell’anno in cui molte, troppe manifestazioni dello spettacolo dal vivo sono destinate all’annullamento o al posticipo, Accademia Perduta/Romagna Teatri dice “no” e presenta l’11° edizione di Colpi di Scena, Biennale di Teatro Contemporaneo per Ragazzi e Giovani, programmata dal 22 al 25 settembre negli spazi teatrali della città, con alcune trasferte che interesseranno anche i Teatri diFaenza, Bagnacavallo e Russi. Una scelta non esente da tentennamenti, ma che è stata presa con entusiasmo e la precisa volontà di sostenere, oggi più che mai, Artisti, Compagnie e, in generale, l’intero comparto dello spettacolo dal vivo.

22 spettacoli in 4 giorni, molti presentati in “Prima assoluta”, destinati ai giovani, siano essi bambini o youngadult, un pubblico su cui le arti teatrali investono sempre maggiore attenzione e risorse, capitalizzandone educazione, cultura, gusto, formazione critica. Una fascia di pubblico molto particolare, difficile ed esigente, la cui partecipazione va continuamente attratta e catturata; un pubblico a cui sono destinate proposte di altissima qualità dal momento che, a differenza degli adulti, non ha alcuna inibizione nell’esprimere il proprio dissenso.

A proporre le loro nuove creazioni saranno principalmente realtà emiliano-romagnole – alcune emergenti, altre con onorata affermazione nazionale e internazionale come la stessa Accademia Perduta/Romagna Teatri che presenterà nuove e nuovissime produzioni e co-produzioni: L’usignolo dell’imperatore del giovane e talentuoso Pietro Piva, uno spettacolo ispirato alla fiaba L’usignolo di Andersen; Oz, tratto dai libri di Frank LymanBaum e co-prodotto con Fanny & Alexander e Solares Fondazione delle Arti - Teatro delle Briciole; La nostra maestra è un Troll, uno spettacolo di Sandro Mabellini co-prodotto con Fontemaggiore; Le nid della compagnia Progetto g.g.; Chi ha paura di Denti di ferro? di Danilo Conti; La stella nascosta, il particolare progetto di danza contemporanea per ragazzi, condiviso con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto e Pinocchio, spettacolo di Marcello Chiarenza diretto da Claudio Casadio. Ancora dal territorio regionale saranno presenti Societas/Chiara Guidi, La Baracca, Teatro dell’Argine, Teatro Gioco Vita, Drammatico Vegetale.Ampio spazio sarà riservato anche a realtà extra regionali ed estere: LesMoustaches, Factory compagnia transadriatica di Tonio De Nitto, Luigi D’Elia tra gli altri e, dai Paesi Baschi, il Teatro Paraiso.

Il programma

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE

Ore 17.45 Teatro Diego Fabbri, Forlì

Societas

EDIPO. Una fiaba di magia, ideazione Chiara Guidi in dialogo con Vito Matera

Ore 19.15 Teatro San Luigi, Forlì – PRIMA NAZIONALE

La Baracca – Testoni Ragazzi

CON VIVA VOCE La storia di Ivan e il lupo grigio di Bruno Cappagli e Guido Castiglia

Ore 20.30 Teatro Testori, Forlì

Liberty / Stagione Agorà

SE MI DICONO DI VESTIRMI DA ITALIANO NON SO COME VESTIRMI di e con Paolo Nori e Nicola Borghesi

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE

Ore 9.30 Teatro Il Piccolo, Forlì – PRIMA NAZIONALE

Accademia Perduta / Pietro Piva

L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE da L’usignolo di Hans Christian Andersen

Ore 11.30 Teatro Masini, Faenza

Fanny & Alexander, Accademia Perduta / Romagna Teatri,

Solares Fondazione delle Arti - Teatro delle Briciole

OZ, ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis

Ore 14.30 Teatro Sarti, Faenza

Teatro dell’Argine

NEL VENTRE di e con Stefano Penzeri

Ore 16.00 Teatro Europa, Faenza

Progetto Attore Narratore per il Teatro Ragazzi

METAMORFOSI

Ore 18.00 Teatro San Luigi, Forlì – PRIMA NAZIONALE

Fontemaggiore / Accademia Perduta

LA NOSTRA MAESTRA È UN TROLL regia di Sandro Mabellini

Ore 20.30 Teatro Diego Fabbri, Forlì – PRIMA NAZIONALE

Teatro Gioco Vita

SONIA E ALFREDO dall’opera di Catherine Pineur

Ore 22.00 Teatro Testori, Forlì

LesMoustaches / Società per Attori

LA DIFFICILISSIMA STORIA DELLA VITA DI CICCIO SPERANZA di Alberto Fumagalli

Miglior spettacolo 2020, Premio della Critica e Premio Fersen al Roma Fringe Festival

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

Ore 9.30 Teatro Il Piccolo, Forlì

Accademia Perduta / Progetto g.g.

LE NID di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti

Ore 11.00 Teatro San Luigi, Forlì

Accademia Perduta / TCP Tanti Cosi Progetti

CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO? di Danilo Conti e Antonella Piroli

Ore 14.30 Teatro Testori, Forlì

Compagnia Nando e Maila

SONATA PER TUBI

Ore 16.00 Teatro Diego Fabbri, Forlì

Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto – Accademia Perduta/Romagna Teatri

LA STELLA NASCOSTA, coreografia Saul Daniele Ardillo - drammaturgia Simone Giorgi

Ore 17.30 Teatro Comunale, Russi – PRIMA NAZIONALE

Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro

GRANDE CAVALCATA ROSSINIANA di Pietro Fenati

Ore 19.00 Teatro Goldoni, Bagnacavallo – PRIMA NAZIONALE

Teatro Paraiso

ÚNIKO scritto e diretto da IñakiRikarte

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

Ore 9.30 Teatro Testori, Forlì

Accademia Perduta / Romagna Teatri

PINOCCHIO di Marcello Chiarenza – regia di Claudio Casadio

Ore 11.30 Teatro Masini, Faenza – PRIMA NAZIONALE

Fondazione Sipario Toscana / Factory compagnia transadriatica

PETER PAN di Tonio De Nitto

Ore 14.30 Teatro Europa, Faenza – PRIMA NAZIONALE

Teatro delle Briciole - Solares Fondazione delle Arti

CAPOGIRO In tondo a una palla di Beatrice Baruffini e Agnese Scotti

Ore 16.15 Teatro San Luigi, Forlì – PRIMA NAZIONALE

Roberto Anglisani / Maria Maglietta

IL MINOTAURO di Gaetano Colella - produzione CSS Teatro stabile di innovazione FVG

Ore 18.00 Teatro Il Piccolo, Forlì – PRIMA NAZIONALE

Compagnia Anfiteatro

MONDO testo e regia di Giuseppe Di Bello

Ore 19.30 Teatro Diego Fabbri, Forlì – ANTEPRIMA NAZIONALE

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini / Arca Azzurra Produzioni

MOBY DICK

La capienza dei luoghi di spettacolo sarà contingentata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e saranno applicate tutte le precauzioni previste dalla Legge. Tutti gli spettacoli sono aperti gratuitamente al pubblico (salvo disponibilità). È obbligatoria la prenotazione telefonica al numero 0545 64330 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13).