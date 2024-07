Tornano i giochi olimpici di Rocca San Casciano tra mangiatori di spaghetti e 'Color run'

Rocca San Casciano è pronta ad ospitare il prossimo fine settimana la terza edizione di “Rocca Olimpica”. Questa manifestazione, ideata e organizzata dai volontari dell’associazione Pro Rocca Asd, vedrà duecento partecipanti sfidarsi in quindici discipline goliardiche per decretare il quartiere vincitore. Anche i giochi olimpici Rocchigiani, come ogni Olimpiade che si rispetti, saranno preceduti, venerdì 19 luglio alle ore 19:30 in Piazza Garibaldi, dall’immancabile cerimonia di apertura con l’accensione del braciere olimpico alla presenza del Corpo Bandistico Rocchigiano (a seguire aperi-cena presso il Bar Caprera con prenotazione obbligatoria al 3391569038).

Il programma dell’evento entrerà poi nel vivo nelle giornata di sabato 20 luglio quando dalle ore 10:00, presso il Parco Pubblico C.A. Cappelli e il Bar Amarcord, gli atleti si daranno battaglia per aggiudicarsi l’ambita coppa. Molta attesa tra il pubblico per la gara dei mangiatori di spaghetti (dalle ore 12:30 presso Il Chiosco) dove Giuseppe Turri, già vincitore di due medaglie d’oro consecutive, non gareggerà rimettendo in palio il titolo nella disciplina in cui la squadra gialla non ha mai avuto rivali. Nel pomeriggio, presso la Piscina Comunale, si disputeranno le ultime gare che culmineranno alle 18:30 con la Color Run aperta a tutti. La giornata si concluderà al Parco Gramsci con la Paella dell’associazione Il Grifo (prenotazione obbligatoria entro giovedì 18 luglio al 3391569038) e, a seguire, concerto della band “Burning Heart” e Olympic Party con Idustree Music Club (ingresso gratuito).