Tornano i giovedì di festa a Castrocaro Terme e Terra del Sole: focus sulla letteratura per grandi e piccini

L’estate fuoriporta si accende con “Di giovedì, arte, antichità, aperitivi” a cura del Consorzio di Promozione Turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In Piazza Mazzini, mercatino dell’artigianato e del brocantage con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, e prodotti tipici del territorio. In Piazza del Buonincontro, mercatino dedicato ai bambini! Per chi desidera dedicarsi allo shopping serale i negozi e le boutiques saranno aperti con le migliori griffe del Made in Italy e presso i bar e ristoranti sarà possibile degustare un piacevole aperitivo in compagnia

Giovedì 3 agosto in Piazza Mazzini a Castrocaro Terme alle 20:00, letture per bambini a cura della Biblioteca comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, alle 21:00 incontro con l’autore Roberto Zoli, per la presentazione del suo romanzo "Rimorsi e rimpianti" Dantebus Edizioni .

“Rimorsi e Rimpianti”, a firma del giornalista forlivese Roberto Zoli, è un romanzo di formazione, ambientato nella seconda metà del secolo scorso, che ripercorre il periodo dell’immediato dopoguerra, passando per il boom economico e analizzando la realtà degli ultimi anni del ‘900. Il tutto visto attraverso una sconcertante esperienza del protagonista, uomo “baciato dal successo, ma punito dal destino”. Affermazione nella professione, consenso sociale, disponibilità economica fanno del protagonista una persona da ammirare, fin quando un incontro particolare non sconvolgerà la sua esistenza.

Partecipazione libera, è gradita la prenotazione: ??????? ?.?.? ?????????? ????? ? ????? ??? ????.. . tel. +39 0543 769631 – cell./wa +39 350 5193970 – info@castrocarotermeterradelsole.travel