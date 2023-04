Tornano i Loudbanner con una festa rock all'X Ray

Dopo l'uscita del loro debut album "LoudBanner I", e dopo una pausa dalla scena live per riorganizzare la nuova stagione entrante e lavorare sodo a tante prossime novità oltre ad un viaggio a Milano a Rocker tv ospiti di Mario Riso, un guru del settore rock , i LoudBanner tornano sul palco in occasione del loro "Release Party".

Il palco è quello dell'X-Ray Pub di Gian Luca Bosi, storico live club di Forlì dove la giovane band forlivese ha visto il proprio esordio. Lunedì 24 aprile, dalle ore 21:30, non sarà solo un concerto, ma una vera e propria festa del rock aperta a tutti. Durante la serata la band dei Loudbanner alternerà ai brani del nuovo disco, le cover che più li rappresenta e non mancheranno ospiti speciali, a sorpresa che hanno fatto parte della loro giovane ma intensa storia. Infine ci sarà un desk con a disposizione in anteprima assoluta le copie fisiche del nuovo album.

Evento ad ingresso gratuito ma è gradita la prenotazione al 3356699605.