Tornano i "Quadri musicali" al Ridotto del Diego Fabbri con "Plurifonie. Canzoni e suoni dalle strade del mondo"

Domenica 15 gennaio ore 11.30, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri tornano i “Quadri Musicali – Scuola dello spettatore”, la rassegna di concerti-aperitivo tra note, parole e cultura, con il primo appuntamento del 2023. L’evento dal titolo Plurifonie - Canzoni e suoni dalle strade del mondo vedrà protagonista un quartetto nuovo ed inedito composto da Daniela Piccari (voce), Elisa Ridolfi (voci e percussioni), Riccardo Bertozzini (chitarra classica), Andrea Alessi (contrabbasso) a colorare di voci e note il ridotto del teatro cittadino.

Un ensemble musicale costituito ad hoc che porta a Forlì un repertorio eterogeneo di melodie nazionali ed internazionali e brani tradizionali del sud del mondo, rivisitate in chiave originale ed autentica, spaziando anche tra italiano, spagnolo, portoghese, senza tralasciare e le più diverse forme dialettali del nostro Paese. Come ormai tradizione dei concerti domenicali del Centro Diego Fabbri, la performance sarà caratterizzata da un approccio che coinvolge il pubblico, una metaforica danza, quella della bellezza e della poesia della vita. Un nuova opportunità per abbattere la “barriera” tra pubblico e artisti, in un gioco di suoni, emozioni e voci. Al termine del concerto, come per ogni appuntamento di Quadri Musicali, sarà organizzato un aperitivo a cura di Jump cafè presso il Ridotto del Teatro Fabbri, un’occasione per il pubblico ed i musicisti di approfondire i temi e suoni del concerto in un clima di scambio e confronto. Quella di domenica 15 gennaio sarà quindi un’occasione per vivere le prospettive della cultura tra musiche dal mondo ed emozioni in uno dei luoghi simbolo della cultura locale come il Teatro Fabbri che prende il nome da uno dei cittadini più illustri di Forlì in campo culturale, teatrale e oltre.

I concerti aperitivo del Centro Diego Fabbri sono organizzati in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, No.Vi Art APS e Festival del Buon Vivere e resi possibili anche grazie al sostegno di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della Commerciale Agricola di Billi Giovanni. La prenotazione agli eventi è obbligatoria. Concerto + Aperitivo a cura di Jump Cafè: Ingresso €12 - Ridotto Tessera Sostenitore CDF Gold: 8€

L’ingresso ridotto ai possessori della tessera sostenitore Gold del Centro Diego Fabbri, tessera sottoscrivibile presso il Centro Diego Fabbri (0543.30244 – info@centrodiegofabbri.it) che dà diritto a riduzioni per eventi culturali del territorio e sostiene l’associazione.

Per informazioni e prenotazioni: mail info@centrodiegofabbri.it - tel. 0543 30244 - WhatsApp 328 243 5950