Forlì capitale degli scacchi con un doppio appuntamento

Forlì diventa capitale degli scacchi grazie a due eventi organizzati dal Circolo Scacchistico Forlivese col patrocinio del Comune: il Campionato Italiano di Scacchi a Squadre e il 4°Torneo Internazionale Città di Forlì, memorial Zanzani. Il doppio evento è stato presentato da Fabrizio Bartoletti, Roberto Petrini e Roberto Bartolozzi, rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore tecnico del Circolo Scacchistico Forlivese. Presenti anche i giovanissimi Lorenzo Tellarini e Elia Bergamaschi, della scuola scacchi, che hanno contribuito alla recente promozione della squadra di punta del Circolo Scacchistico Forlivese in serie A. Presente anche Tommaso Caroli in rappresentanza della Nazionale di Scacchi Sordomuti che ha di recente avviato una collaborazione col sodalizio forlivese.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente il vicesindaco Daniele Mezzacapo che ha ribadito "l'attenzione e la sensibilità nei confronti della disciplina e delle manifestazioni che veicolano tante persone a Forlì, valorizzando e movimentando anche le attività commerciali e turistiche". Il vicesindaco ha aggiunto che in anni di collaborazione, "il Circolo Scacchistico Forlivese ha sempre garantito una organizzazione professionale, portando a Forlì tanti giocatori e accompagnatori e appassionati per cui la fiducia per le iniziative in calendario è stata rinnovata anche quest’anno".

Il Campionati Italiano di Scacchi a Squadre, in programma dal 15 al 17 settembre presso il Circolo della Scranna di Forlì vedrà il confronto tra 8 squadre composte da 4 giocatori in categoria Promozione e 6 in categoria C per decretare promozioni e retrocessioni. Il primo turno il giorno 15, poi due il 16 ed i restanti due domenica 17. Il Circolo Scacchistico Forlivese avrà una rappresentanza di 3 squadre in serie Promozione ed una in serie C.

Invece dal 30 settembre al 1° ottobre, avrà luogo, sempre presso il Circolo la Scranna, il 4°Torneo Internazionale Città di Forlì, memorial Zanzani Alessandro. Sarà un torneo di scacchi aperto a giocatori nazionali e internazionali, a tempo lungo di riflessione e della durata di cinque turni. E' attesa un’ampia partecipazione di giocatori che si daranno battaglia per decretare il vincitore assoluto.