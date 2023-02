Tra divertimento e poesia Giacomo Poretti e Daniela Cristofori portano sul palco del Diego Fabbri "Funeral home"

Giacomo Poretti e Daniela Cristofori sono protagonisti sul palcoscenico del Teatro Diego Fabbri di Forlì giovedì 16 febbraio alle ore 21 con la commedia Funeral Home, scritta dagli stessi interpreti per la regia di Marco Zoppello.

Una coppia di anziani, Lui e Lei, si sta recando ad un funerale. Lei è tutta in ghingheri, tailleur e gioielli, Lui è un misto tra abito da cerimonia e gita fuori porta. Lei vuole andare, arrivare presto, Lui non ne ha la benché minima voglia. Eccoli qua, Rita e Ambrogio, siamo alle solite. Ovviamente litigano. Come solo due anziani sanno litigare, con ferocia, ma anche molto teneramente. In realtà, dopo essersele dette di santa ragione su qualsiasi argomento, avrebbero anche il tempo di rendere omaggio alla salma che è nella stanza accanto. Ma, nemmeno a dirlo, Ambrogio non ne vuole sapere. Perché? Ovvio: perché la morte lo terrorizza, come solo sa terrorizzare gli anziani, anzi non ne vorrebbe proprio parlare. Rita invece ne vuole parlare, eccome! Proprio come ne parlano gli anziani, curiosi, intimoriti, rassegnati e speranzosi.

Trascorreranno un’ora e mezza, Lui a sfuggire dalla realtà e Lei a cercare di riportarcelo. Un inseguimento follemente divertente e poetico.

Contrariamente a quanto precedentemente comunicato dall'organizzazione non sarà possibile organizzare l’Incontro pomeridiano con Giacomo Poretti al Ridotto del Teatro per la presentazione del suo nuovo romanzo. L’attore e scrittore sarà comunque disponibile per il “firma copie” nel foyer del Teatro al termine dello spettacolo.

Informazioni

Biglietti: 29 euro (Platea file 1-17); 27 euro (Platea file 18-25 e Galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Nel giorno di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket.

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it