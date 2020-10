Annullati gli appuntamenti della rassegna "Tra i libri"

Costretta a fermarsi per le recenti disposizioni in materia di contenimento del Covid-19 anche la rassegna "TraILibri", iniziativa culturale già prevista per febbraio scorso e organizzata dal Quartiere Ravaldino.

Martedì 20 ottobre avrebbe dovuto svolgersi il penultimo appuntamento al Sacrario ai Caduti di corso Diaz on gli autori Franco Gaddoni e Davide Mengh, mentre martedì 27 ottobre sarebbe stata ospite Mirna Milandri.