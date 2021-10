Tra i ruderi dell'antico borgo scomparso di Castelnuovo, dalla Storia di Paolo e Francesca al mistero di Clarì

Indirizzo non disponibile

A Castelnuovo, sulle colline meldolesi, domenica 31 ottobre, alle 15:30, si potrà conoscere la vera storia di Paolo e Francesca, ambientata nelle rocche che sorvegliano la Valle del Bidente. Tanti sono i personaggi di questa storia e di questo territorio, di cui Dante ha copiosamente raccontato nella Commmedia. Non solo, ma a Castelnuovo vi è anche la leggenda di Clarì.

Si va alla scoperta di quello che fu un antico e importante Borgo Medievale, sulla soglia dei suoi misteri, e l'avvincente storia di questo lembo di terra della Vallata del Bidente fino a contemplare lo spettacolo del tramonto , a cura di Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione E-R . Evento dedicato alla memoria di Don Dino Zattini, il "patron" di Castelnuovo

TARIFFA

€ 12 a partire dai 19 anni

€ 10 a partire dai 14 anni

€ 8 dagli 11 ai 13 anni

Si richiede un contributo di offerta libera all’Associaione Amici di Castelnuovo, grazie alla quale è resa possibile questa iniziativa. La prenotazione è obbligatoria entro e non oltre venerdì 29 ottobre tramite whattsapp al 349-8087330. I posti sono contingentati. L'evento si terrà solamente al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro il termine stabilito .

L’iniziativa non si effettuerà in caso di maltempo. L’evento si terrà interamente all’aperto, pertanto non è richiesto il Green Pass .