Tra lavoro, libri e mercatini: la settimana a Santa Sofia

Una sereie di appuntamenti in settimana a Santa Sofia. Si parte mercoledì 5 luglio con Coloriamo il mondo, festa organizzata dalle camere del lavoro CGIL Forlì e Cesena con il patrocinio del Comune di Santa Sofia presso il Parco della Resistenza. Alle 17.30 dibattito "Lavoro e diritti", alle 19.30 cena con piatti romagnoli ed etnici, alle 21 musica con Arancia Meccanica.

Giovedì 6 luglio alle 18.30 al Parco Fluviale in località Brusatopa si terrà la presentazione del libro "Parlami" di Francesco Zani. Evento organizzato da Sophia in libris, ingresso libero. Domenica 9 luglio, dalle ore 18.00 in piazza Matteotti si terranno i mercatini di luglio con esposizione di hobbisti e artigiani, musica live, animazione per bambini. Evento organizzato da Pro Loco Santa Sofia.