Tra letteratura e cinema, scritture a confronto: Sofia Assirelli, Christoph Brehme e Cristina Portolano in dialogo alla Feltrinelli

Sabato 20 aprile ore 17:00 si terrà l’incontro ‘CineTales, tra cinema e letteratura’ presso la Feltrinelli in Piazza Saffi Forlì. L’incontro mira a far dialogare autori che spaziano tra scritture per il cinema e letteratura, tra parole e immagini, per grandi e piccoli. In dialogo ci saranno Sofia Assirelli, scrittrice e sceneggiatrice, e Cristina Portolano, fumettista di Internazionale Kids, con il titolo Tettonica (Feltrinelli Comics, 2022), insieme a Christoph Brehme, illustratore e animatore, con il titolo La Luna va al Cinema (Harper Collins, 2023), scritto da Paola Mastrocola.

L’incontro è aperto a tutti gli appassionati di cinema, fumetti, animazioni e letteratura, non ci sono limiti di età. Moderano l’incontro Jessica Milardo e Clara Longhi.