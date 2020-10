Tra misteri e assassini: doppio appuntamento con la passeggiata "noir"

Doppio appuntamento con i misteri di Forlì. Torna venerdì 9 e sabato 10 ottobre la passeggiata “noir” , ideata e condotta dalla guida Chiara Macherozzi attraverso tutto il Centro Storico di Forlì, soffermandosi davanti ai luoghi che sono stati teatro di vicende di sangue passate alla Storia.

Dal Medioevo alla nostra Storia recente. Dal Sanguinoso Mucchio cantato da Dante nel XXVII Canto dell’Inferno al vile assassinio del Senatore Roberto Ruffilli per mano armata delle B.R. il 16 Aprile del 1988.

Ritrovo alle 20,30 nel Chiostro di San Mercuriale in Piazza Saffi a Forlì. Durata della visita guidata: 3 ore e mezzo circa, compresi gli spostamenti a piedi attraverso tutto il Centro Storico di Forlì (chi vuole può spostarsi in bici tra una tappa e la successiva).

Tariffa a persona: a partire dai 14 anni di età euro 10; dagli 11 ai 13 anni di età euro 8 ; gratis fino ai 10 anni di età. Pagamento in loco. Prenotazione obbligatoria tassativamente entro e non oltre giovedì 8 ottobre tramite wz o sms al 349- 8087330 (specificando il cognome e il nome di tutte le persone per cui si desidera prenotare per misure anti-Covid19).