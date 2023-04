"Tra Oriente e Occidente. Conflitti del mondo classico per comprendere il presente": incontro con Giovanni Brizzi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il ciclo Archeologia in Dialogo. Il Museo “A. Santarelli”, come luogo di relazioni, ricerca, conservazione prosegue con il gradito ritorno a Forlì di Giovanni Brizzi, professore emerito dell'Università di Bologna, uno dei massimi studiosi del mondo romano, più volte ospite della Sezione forlivese di Italia Nostra.

Venerdì 21 aprile 2023, alle ore 17.30, presso il Circolo Aurora (Corso Garibaldi 80, Forlì) si terrà l'incontro "Tra Oriente e Occidente.Conflitti del mondo classico per comprendere il presente", in margine alla presentazione del volume G. Brizzi, "Roma contro i Parti. Due imperi in guerra" (Carocci 2022), dedicato al secolare conflitto tra l'impero romani e quello dei Parti.

Giovanni Brizzi è professore emerito dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Già professore alla Sorbona, è Premio Linceo (1999) e Officier nell’Ordre des Palmes Académiques francese. Tra i suoi volumi: Annibale (il Mulino, 2014) e 70 d.C. La conquista di Gerusalemme (Laterza, 2017).