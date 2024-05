Tra sere d'estate e brillantina, a Forlimpopoli va in scena il musical del Liceo Carducci

Un’intera giornata all’insegna della creatività e delle arti performative è quella che venerdì 31 maggio vedrà protagonista il Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” di Forlimpopoli, da mattina a sera, sul palco del Teatro-Cinema Verdi.

“L’evento – dichiara Mariella Pieri, Dirigente Scolastico – sarà l’occasione per presentare al pubblico uno dei progetti creativo-artistici curati dagli studenti del liceo che dal 2007 vanta una affezionata tradizione e che vede coinvolti in maniera trasversale alunni di diverse classi per la realizzazione di uno spettacolo dove canto, ballo e recitazione sono protagonisti. Con un percorso intensivo di dieci ore svolto il sabato mattina da una trentina di studenti che hanno scelto di mettersi in gioco e calcare la scena, l’obiettivo non è quello di sfornare professionisti, ma di aiutare i ragazzi ad esprimere sé stessi davanti ad un pubblico, migliorando l’autostima, le competenze di team-building, la consapevolezza personale dei propri talenti, stimolando l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo”.

“La fonte di ispirazione di quest’anno - commenta Ilaria Foschi, regista dello spettacolo, cofondatrice della compagnia teatrale “Quinte Strappate” di Cesena ed ex studentessa del liceo Carducci - è ricaduta su Grease, un film musicale ambientato in America negli anni ‘50 in cui i ragazzi, nonostante siano passati più di settant’anni, hanno potuto ritrovare le stesse dinamiche adolescenziali che appartengono anche al loro presente, tra relazioni amicali e innamoramenti. Quest’anno, per la prima volta in sedici anni di storia, lo spettacolo, che abbiamo intitolato “Sere d'estate, un musical alla brillantina”, sarà interamente cantato dai ragazzi del musical e sarà presente anche la musica dal vivo. Seguiranno poi alcuni giochi organizzati dalle presentatrici, maturande 2024 e i tradizionali video-montaggio che gli alunni delle quinte presenteranno al pubblico con un riassunto di foto e video del loro percorso scolastico, come buon auspicio per la maturità. Negli ultimi due anni – conclude la regista – il progetto è, inoltre, supportato dalla compagnia teatrale Quinte Strappate, in particolare da Virginia Colella e Christian Trudeau, anche loro ex allievi del liceo Carducci che credono fortemente in questo progetto e nelle potenzialità dei ragazzi”.

Alle ore 21 il Carducci si presenterà poi alla città con una replica serale esibendo sul palco tutti i suoi talenti in uno spettacolo composito dal titolo “Una Notte per il Liceo”, una vera e propria festa tutti insieme articolata in diversi momenti, tra diverse espressioni e generi artistici. Il musical sarà infatti accompagnato da "La scena è servita" rappresentazione a cura della Compagnia teatrale Quinte Strappate, dove il pubblico verrà chiamato ad indovinare da che film sono tratte le scene rappresentate. Poi, sarà la volta di Bandada coro migrante che presenterà "Canti dal mondo" e, infine, la serata ospiterà la presentazione del libro "Mon tresor" di Sara Luce, una talentuosa studentessa del liceo al suo debutto letterario. Il ricavato dell’intera serata sarà utilizzato per il finanziamento di progetti scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.