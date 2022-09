Tra spade laser, talk, giochi e spettacoli, l'associazione Torre Nera festeggia 25 anni

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre presso i locali di Torre Nera aps Forlì, si svolgeranno i festeggiamenti per i 25 anni di associazionismo. Nel lungo weekend di festeggiamenti, l'associazione apre le porte al pubblico con un programma ricco di eventi che propone tanti appuntamenti ludici e tipici dell'attuale cultura nerd.

Nella serata di venerdì 23 sarà possibile assistere allo spettacolo di Force Academy, un gruppo di attori che mette in scena duelli con spade laser, provenienti dall'universo di Star Wars. Sabato pomeriggio si alterneranno diverse talk: Simone Valmori autore del recente successo Forum Livii, Alan D'amico disegnatore professionista coinvolto nel mondo del gioco e la psicologa Chiara Pracucci che parlerà di gioco e ludopatia. Nel pomeriggio di domenica sarà presente Il Paggio dei Clerici Vagantes, un menestrello, artista di strada che intratterà i più giovani con una storia interattiva. Per tutta la durata dei festeggiamenti all'interno della ludoteca di Torre Nera aps, saranno presenti diverse aree gioco e dimostratori, pronti a illustrare e a far giocare e i migliori giochi in scatola per piccoli e grandi.

Per il programma completo del weekend, consultate il sito www.torrenera.it