Tra tra Beethoven e Brahams con il concerto del Trio Kobalt

INTERO € 15,00 – RIDOTTO € 10,00 (over 65 – under 25) - € 5,00 (soci “Amici della Musica” - “Ottavini” - accompagnatore minore di 16 anni) – OMAGGIO (soci “Ambasciatori” - minori di 16 anni con accompagnatore)

Prezzo INTERO € 15,00 – RIDOTTO € 10,00 (over 65 – under 25) - € 5,00 (soci “Amici della Musica” - “Ottavini” - accompagnatore minore di 16 anni) – OMAGGIO (soci “Ambasciatori” - minori di 16 anni con accompagnatore)

Domenica 10 dicembre alle ore 17,00 presso la Sala Ex Cinema Mazzini con un programma tra Beethoven e Brahams, il Trio Kobalt, un gruppo cameristico di recente formazione (2022); i componenti, la violinista Irenè Fiorito, il violoncellista Lorenzo Guida e il pianista Riccardo Ronda, hanno studiato presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano (CH) frequentando, tra le altre, le lezioni di Musica da Camera del violinista russo Pavel Berman. Attualmente il Trio svolge attività di formazione presso l’Accademia Perosi di Biella nella classe del Trio di Parma: qui è risultato vincitore di una borsa di studio. Recente è la partecipazione alla masterclass con il celebre Maisky Trio presso lo Stauffer Center for Strings.

La violinista Irenè Fiorito, si diploma a quindici anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma. Nel 2020 e nel 2022 ottiene rispettivamente il Master of Arts in Music Performance e il Master of Arts in Specialized Music Performance per solisti presso il Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano nella classe del M° Pavel Berman, con il quale studia dal 2015.

Il violoncellista Lorenzo Guida si è diplomato sedicenne con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Torino sotto la guida di Dario Destefano. Contemporaneamente ha studiato sino al 2018 con Natalia Gutman presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Il pianista Riccardo Ronda ha intrapreso lo studio del pianoforte con Milo Martani e Cristiano Paluan. Passato sotto la guida di Luigi di Ilio, si è successivamente iscritto al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, divenendo allievo di Roberto Cappello e Francesco Guideri. Ha conseguito il Bachelor of Arts in Music e il Master of Arts in Piano Performance, con lode, presso Conservatorio della Svizzera italiana nella classe di Anna Kravtchenko.

BIGLIETTERIA: INTERO € 15,00 – RIDOTTO € 10,00 (over 65 – under 25) - € 5,00 (soci “Amici della Musica” - “Ottavini” - accompagnatore minore di 16 anni) – OMAGGIO (soci “Ambasciatori” - minori di 16 anni con accompagnatore). I biglietti saranno acquistabili (con diritto di prevendita) direttamente online dal sito www.teatrodelleforchette.it, accedendo direttamente alla piattaforma WEBTIC

INFOLINE – 0543/1713530 - forlimusicaaps@gmail.com